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Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: 16 milyon kişinin karantinaya alındığı İtalya'da, Piyemonte Bölgesi Başkanı Alberto Cirio da koronavirüse yakalandı.

08.03.2020 13:42

Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İtalya'nın kuzeyi karantina altında alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor. Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılırken bir kötü haber de Piyemonte Bölgesi Başkanı Alberto Cirio'dan geldi. Cirio'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

233 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883'ü bulduğunu aktardı.Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.

567 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi.

DEMOKRATİK PARTİ LİDERİNDE DE VİRÜS ÇIKTI

Koalisyon hükümetinin ortağı Demokratik Parti'nin lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, kendisinde de yeni tip koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Zingaretti'ye, AB Komisyonunun ekonomi işlerinden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni, Eski Başbakan ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'den destek ve dayanışma mesajları geldi.

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Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Etiketler : Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (1)
HASAN:Onaltı milyon insan karantinada mı, inanılır gibi değil. Bu insanların bağışıklık sistemlerine ne oldu. .
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