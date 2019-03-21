Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu

20 bin öğretmen atamasıyla ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımını internet sitesinde yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir."

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLADI

Bakanlık 20 bin öğretmen başvurusuna ilişkin tarihleri de açıkladı. Söz konusu takvime göre, ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan'da olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı ise 4 Temmuz'da olacak.

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