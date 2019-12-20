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Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alacak.

20.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:21

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihi verildi. Buna göre 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında, gerekli şartları karşılayan adaylar, sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapabilecek.

50 PUAN ŞARTI VAR

Adayların başvuru yapabilmesi için KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başvurular 06-10 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak. 21 Ocak tarihinde ise adayların sınava gireceği merkezler belli olacak. 5-22 Şubat tarihleri arasında sözlü sınav mülakatı gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 25 Şubat'ta açıklanacak. Sınavı kazanan adaylar, 9-13 Mart tarihlerinde tercih yapabilecekler. Tercih sonuçları ise 18 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz)istenecektir.

- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, elektronik başvuru formunda beyan alınacaktır.

KONTENJAN SAYILARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, öğretmen adayları için kontenjan sayıları da yer aldı. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için açılan kontenjanlar:

Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak

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