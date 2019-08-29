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2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları açıklandı

2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden açıklandı.

29.08.2019 12:34

Binlerce insanın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları belli oldu. Kamu kurumlarında görev alacak adayların tercihlerinde kullanacakları puanları elde ettikleri sonuçlar bugün adaylara duyuruldu. Oturumlar halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu oldukları alan üzerinden sınava katılmışlardı.

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS sayfasında ulaşabilir. Adayların sonuçlara ulaşabilmek için TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.

2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları açıklandı

KPSS, Güncel

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