2019 KPSS lisans düzeyi sonuçları açıklandı

Binlerce insanın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınav Sonuçları belli oldu. Kamu kurumlarında görev alacak adayların tercihlerinde kullanacakları puanları elde ettikleri sonuçlar bugün adaylara duyuruldu. Oturumlar halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylar sorumlu oldukları alan üzerinden sınava katılmışlardı.

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS sayfasında ulaşabilir. Adayların sonuçlara ulaşabilmek için TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor.