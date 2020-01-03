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Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı ihracatının 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Pekcan, "Bu son 18 yılda görülmüş olan en büyük rakam" dedi.

03.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:04

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu" diye konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 29 MİLYAR 926 MİLYON DOLARA GERİLEDİ"

Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi" dedi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACAT DESTEK RAKAMI"

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" diye konuştu.

Son dakika: 2019 yılı ihracatı 180 milyar doları aşarak son 18 yılın rekorunu kırdı

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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