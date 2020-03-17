Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir erteleme kararı da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre bedelli askerlik yapacak vatandaşların celpleri, ileri bir tarihe ertelendi.
CELP TARİHİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Alınan yeni tedbire göre bedelli askerlik yapacak vatandaşların celpleri daha sonra açıklanacak ikinci bir tarihe dek tarihe ertelendi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2020 yılında silah altına alınacakyükümlülere ait duyuru
1 . 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.
2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir.
3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahivetindedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü"