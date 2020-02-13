Son dakika: 2020 yılı yatırım programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

2020 Yılı Yatırım Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu yatırımlarında en fazla pay 25.2 milyar lira ile haberleşme ve ulaştırmaya ayrılırken en düşük pay 350 milyon lira ile turizme ayrıldı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

2020 Yılı Yatırım Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle yatırım planı yürürlüğe girmiş oldu.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ZİRVEDE

Programda; 2 bin 994 proje için 77,1 milyar lira ödenek ayrıldı, kamu yatırımlarında en büyük pay 25,2 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşmenin oldu. En düşük pay 350 milyon lira ile turizme ayrıldı.