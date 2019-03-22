24 Sebze ve Meyve Toptancısı Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Rekabet Kurulu 21.02.2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren

- Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

- Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

- Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

- Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic.Ltd. Şti.

- Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.

- Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

- Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren

- Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Fahrettin Bakırcı

- Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.

- Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

- Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.

- Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

- Süleyman Beğenilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren

- Adnan Coşkun Ticaret

- Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.

- Harun Acıelma

- MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

- Muharrem Bayan

- Umut 14 GıdaNakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren

- Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.

- Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

hakkında 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-08/108-M sayı ile karar verdi."