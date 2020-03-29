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Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı

Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle; Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü ve Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü karantina altına alındı.

29.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:45

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de 108 can alan ölümcül koronavirüsle mücadele tüm titizlikle devam ediyor. Bu kapsamda, 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı. Bu köyler arasında; Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyü ve Gümüşhane 'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü yer alıyor.

ÇANKIRI'DA ALİÖZÜ KÖYÜ KARANTİNADA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA VALİLİĞİ AÇIKLADI

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

BİR KARANTİNA HABERİ DE GÜMÜŞHANE'DEN

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Etiketler: Gümüşhane, Karantina, Simav, Şiran, Güncel

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3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı

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