Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Kredi borçlarını ilk olarak erteleme kararı alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan bir destek paketi daha geldi. 3 kamu bankası, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda yeni finansal destek adımlarını açıkladı. Bu kapsamda işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmadan, toplamda 36 ay vadeyle yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi imkanı verilecek.

3 kamu bankasından ortak yapılan açıklama şu şekilde:

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz. Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecektir.

TEK ŞART ÇALIŞAN SAYISINDA AZALTMA YAPMAMA

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

TALEPLER 26 MART'TAN İTİBAREN KABUL EDİLECEK

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir. Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır."

ALBAYRAK'TAN DEĞERLENDİRME GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İşe Devam Kredi Desteği" hakkında sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İşe Devam Desteği' başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak" ifadelerini kullandı.