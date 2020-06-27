Son dakika 3. sayfa: Traktör şarampole uçtu, muhtar ve ailesi ölümden döndü

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi.

Son dakika 3. sayfa: Traktör şarampole uçtu, muhtar ve ailesi ölümden döndü
27.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:48
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Kaza mahalle muhtarı ve ailesi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştepe mahalle muhtarı Şükrü Kırkıcı yönetimindeki 19 FB 118 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücünün yanı sıra traktörde bulunan Hatice, Sadık, Şükrü Kırkıcı ve Recep Arslan yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün devrildiği bölgeye ambulans gidemeyince sağlık görevlileri, jandarma ve vatandaşlar tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, traktör römorkunda ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan muhtar anne, babası ve oğlunun göletin yakınında bulunan bağ evine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Haber

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