Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart saat 10.00 itibarıyla pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Dün yayınlanan kararla da 17 Mart gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de aynı saatten itibaren ertelenecek.