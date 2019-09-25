31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 34 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.

İstanbul'da 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sandık görevlisi olarak görev yapan 37 şüpheliye FETÖ'den dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin şikayetler üzerine 43 şüpheli hakkında başlatılan FETÖ soruşturmalarının bir bölümü tamamlandı.

7 AYRI SORUŞTURMA AÇILDI

Tamamlanan soruşturma kapsamında tutuksuz 3 sanık hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, tutuksuz 34 sanık hakkında ise 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan 7 iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bir şüpheli hakkında 'yetkisizlik' kararı verilerek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, aynı dosya kapsamında ifadesi alınan 5 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor.

27 SANIĞA BANK ASYA SUÇLAMASI

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 8 sanığa ilişkin Bank Asya'daki hesaplarında artış yaşandığı ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan 5 iddianamede, 27 sanık hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 5 yıl ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, yer alan sanıkların hepsinin Gülen'in talimatı ile Bank Asya'daki hesaplarında para artışı bulunduğu ve yeni hesap açtıkları belirtildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

41 KİŞİ HAKKINDA 'GÖREVİ İHMAL SUÇUNDAN' 1 YIL İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün açılan davada, 31 Mart'ta İstanbul'daki seçimlerde 'görevi ihmal ettiği' iddia edilen 41 kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı. Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.