Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'in de aralarında bulunduğu 32 şehirde vatandaşlar sabah 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi 16.00'da sona erdi.

32 İLDE 16.00 İTİBARİYLE SANDIKLAR KAPANDI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi sona erdi.

Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin 250 seçmen 3 bin 636 sandıkta, Batman'da 354 bin 124 seçmen 1265 sandıkta, Bingöl'de 185 bin 419 seçmen 773 sandıkta, Elazığ'da 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta, Mardin'de 484 bin 284 seçmen 1834 sandıkta, Şırnak'ta 285 bin 753 seçmen 995 sandıkta, Siirt'te de 186 bin 155 seçmen 750 sandıkta oy kullandı.

DİĞER İLLERDE OY KULLANMA İŞLEMİ 17.00'DE SONA ERECEK

Oy kullanma işleminin saat 08.00'de başladığı diğer illerde ise sandıklar saat 17.00'de kapanacak.