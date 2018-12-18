Savcılık, Papağana İşkence Eden Murat Özdemir'i Akıl Hastanesine Sevk Etti

Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Beslediği papağana işkence eden ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Özdemir, dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Özdemir,burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, ilk ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Murat Özdemir hakkında 5199 sayılı kanunun 14 ve 28 maddeleri gereği 'hayvana eziyetten' idari yaptırım ve savcılığın izniyle akıl hastanesine sevkine karar verildi.

GÖZALTINDAKİ TAVIRLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Savcının bu kararı almasında Özdemir'in gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda ve sonrasında yaptığı tavır ve söylemlerinin etkili olduğu öğrenildi.