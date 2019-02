Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tanzim satışta nohut 5,5 liradan, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Pakdemirli gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BİR HAFTADA NETİCE ALDIK"

Tanzim satışlarla Türkiye çapında yüzde 40-50 arasında fiyat düşüşü yaşandı. Amaç hasıl oldu. Bir haftada organize olduk, bir haftada netice aldık. Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız. Hal yasası için dünyadaki diğer örnekler de inceleniyor.

"HAL YASASI GELİNCE TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLECEK DEĞİL"

Üretimimizi yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. Üretici ve tüketici birbirine yaklaşacak. Aradaki bu kadar sayıdaki aracıdan kurtulmuş olacağız. Piyasanın yüzde 3'üyle 5'iyle piyasayı bir haftada olması gereken yere getirdik. Hal Yasası'na süper anlam yüklemeyelim. Hal Yasası gelince tüm sorunlar çözülecek değil. Ürün ve tüketiciyi yan yana getirecek programlar da yapılması lazım. Zincir mağazaların yüzde 60-70 seviyesinde hakimiyeti var ve hale uğramıyorlar.

"PERAKENDE YASASI DA ÇIKACAK"

Perakende Yasası da çıkacak ve o yasanın da Hal Yasası'yla birlikte ele alınması gerekiyor. Üreticimiz üretirken ezilmeyecek. Daha çok kazanacağı bir sistem koymamız gerekiyor. Buna üreticilerden de destek geliyor. Rahatsız olan bir kesim var ama toplumu kapsayan kesime bakmak lazım.

"ET İÇİN TANZİME GEREK YOK"

Herhangi bir vatandaşımızın gıda ürünlerinden şüphesi varsa ALO 174 hattını arayarak ürünün tahlilini ücretsiz şekilde yaptırabilir. Kırmızı et satış noktalarımız var. Et-Süt Kurumu satış yapıyor. Vatandaş ucuza kıyma ve kuşbaşı et yiyor. 3 zincir mağazamızda gece gündüz satılıyor. Buna özel tanzim yapma gerekliliği görmüyorum. Bugün itibariyle etle ilgili problem yoktur. Vatandaş 29 liraya kıyma 32 liraya kuşbaşı alabiliyor. Yaklaşık 6 aydır etle ilgili ithalatımız yok. Türkiye'nin stokları yeterli. ET-Süt Kurumunda 50 bin ton et stoğu var.

