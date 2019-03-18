Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi

Petrol ve döviz fiyatlarındaki artış benzine zam baskısı oluşturdu. Yaşanan gelişmelerden sonra benzine 13 kuruş zam yapıldı.

POMPAYA YANSIYACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, 19 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 13 kuruş zam yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

19/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 13 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

BENZİN İSTANBUL'DA 6,71 TL OLDU

Yapılan bu zammın ardından İstanbul'da 6,58 TL olan benzinin litre fiyatı 6,71 TL'ye, İzmir'de ortalama 6,62 TL olan benzinin litre fiyatı 6,75 TL'ye, Ankara'da ise ortalama 6,65 TL olan benzinin litre fiyatı 6,78 TL'ye yükseldi.

6 GÜNDE TOPLAM 28 KURUŞ ZAM

Benzine en son 13 Mart tarihinde 15 kuruş zam yapılmıştı. Bugün gelen zamla birlikte benzine 6 günde toplamda 28 kuruş zam yapılmış oldu.