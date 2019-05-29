Son Dakika! Sabah saatlerinde cezaevine giren gazeteci Kadri Gürsel tahliye oldu

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için yeniden cezaevine gönderilen Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.

SAAT 14'TE ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE GELDİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan Kadri Gürsel için verdiği "kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" kararına rağmen savcılığın 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için kendisini çağırdı. Kadri Gürsel saat 14:00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve kendisine tebliğ edilen Gürsel, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Gürsel, infaz müdürülüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine gönderildi.

TAHLİYE KARARI VERİDİ

Cezasının onanmasının ardından bugün cezaevine konulan Gazeteci Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi.