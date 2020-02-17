Haberler » 3. Sayfa » Son dakika: Ankara'da bir lisede dehşet! Önce müdürü yaraladı ardından intihara kalkıştı - Haberler

Son dakika: Ankara'da bir lisede dehşet! Önce müdürü yaraladı ardından intihara kalkıştı

Son dakika: Ankara Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

17.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32

'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

ÖNCE MÜDÜRE SALDIRDI ARDINDAN İNTİHARA KALKIŞTI

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

ZANLININ DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

Son dakika: Ankara'da bir lisede dehşet! Önce müdürü yaraladı ardından intihara kalkıştı

Ankara, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
COSMOS:güvenlik görevlisinin okulda ne işi var cahil eğitimsiz
Yayından Kaldır
7 24
Cevap yaz
TALİSCA:Allah bilir nasıl bir tahrik var.
Yayından Kaldır
32 6
Cevap yaz
HASS:Millet kafayı yemiş
Yayından Kaldır
25 1
Cevap yaz
ZZZ:KİM BİLİR HANGİ PSİKOLOJİYLE YAPMIŞTIR. . ALLAH SEVDİKLERİNE BAĞIŞLASIN
Yayından Kaldır
38 4
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
10:49  Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
10:10  17 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
17.02.2020 11:39:48