Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.6 olarak ölçüldü. Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Malatya'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre, deprem yerin 3.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, 4.6 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra aynı bölgede 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

24 OCAK'TA 41 CAN KAYBI

24 Ocak'ta yine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin sonucunda Elazığ ve Malatya'da toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.