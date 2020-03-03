Haberler » Güncel » Son dakika: Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469 oldu - Haber

Son dakika: Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469 oldu

Son dakika: Türkiye'nin İdlib'de meydana gelen gelişmelerin ardından sınır kapılarını açması ile birlikte, saat 09.15 itibariyle Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a giden göçmen sayısı 130 bin 469 oldu.

03.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, topraklarından ayrılıp 'a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu söyledi.

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırı sonucunda 34 askerimiz şehit düşerken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan güvenlik komisyonu bir dizi kararlar aldı.

GÜVENLİK KOMİSYONUNDAN KRİTİK KARAR

Bu kararlar arasında rejime anında yanıt verilmesi ve Türkiye sınırlarında bulunan mültecilerin Avrupa'ya gitmek istemesi durumunda engel olunmaması kararları yer aldı.

Kararı duyan on binlerce mülteci sınır bölgelerine akın etti. Kimisi kara yoluyla kimisi ise denizden Avrupa'nın yolunu tuttu.

BAKAN SOYLU, SON RAKAMI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.

"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı

Avrupa basını, YunanistanAvrupa basını, Yunanistan'ın mültecilere orantısız güç kullanmasına dikkat çekti: Sınırda insanlık batıyor

Birleşmiş Milletler, YunanistanBirleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu

TürkiyeTürkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son dakika: Türkiye'den ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469 oldu

Süleyman Soylu, Yunanistan, Türkiye, Güncel


3.03.2020 10:04:37