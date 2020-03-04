Son Dakika: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini'nin 27 Şubat'ta Suriye'de Esed Rejimi'ne karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı.

Suriye'de Türkiye'yi tehdit eden ve insanlık suçu işleyen Esed Rejimi'ne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'den gelen acı haberler verildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: "Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz ? Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

3 BİN 138 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."