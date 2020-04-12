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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir TV yayınında "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi. Kalın, "Buna kesin cevap vermek zor. Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü, alınan tedbirler süreci belirleyecek" dedi.

12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:19

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın, salgının ne zaman biteceğiyle ilgili kesin bir cevap vermenin zor olduğunu belirterek "Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.

Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.

SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.

Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.

"YENİ BİR DÜNYA MUTLAKA KURULACAK"

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti.

3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği.

YENİ BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir.

Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu. Cuma gecesiKeşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir."

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Etiketler: İbrahim Kalın, Güncel

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