Son dakika: Bingöl’de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

200'E YAKIN ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Dün yaşanan 5,8'lik depremin ardından Bingöl'de yaklaşık 200'e yakın artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar bölge halkını artçı depremlerin devam edeceği hususunda uyarırken vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşıyor.