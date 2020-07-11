Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde parktaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan, ancak sonrasında inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedi sonrasında itfaiye eri tarafından sokağa bırakıldı.

Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki Cumhuriyet Parkındaki bir ağaca çıkan kedinin inemediği gören vatandaşlar durumu itfaiye arayarak haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri bölgeye giderek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki ağacın üstünde olduğunu gören ekipler ardından ağaca merdiven ile tırmandı. İtfaiye eri kediyi merdivenle çıktığı ağacın tepesinden alarak aşağı indi. Sonrasında ise itfaiye erinin elinden kurtulan kedi kendini sokağa bırakarak gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR