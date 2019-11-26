Son dakika: Arnavutluk'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği depremde 20 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı

Sabah saatlerinde peş peşe depremlerle sarsılan Arnavutluk'ta 6 kişi hayatını kaybetti. 250 kişinin de yaralandığı açıklandı. Şiddetli deprem nedeniyle 20 Türk'ün kaldığı bir otelin çöktüğü öğrenilirken Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, oteldeki Türklerin enkazdan çıkarıldığını açıkladı.

Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ardından en güçlüsü 5.3 büyüklüğünde olmak üzere arka arkaya artçı şoklar geldi. İlk deprem yerel saatle başkent Tiran'a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres'in kuzeyinde gerçekleşti.

Başkent Tiran'ın batısında yerin 10 kilometre altında yaşanan depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildiği bildirildi. "Son 30 yılda Arnavutluk'taki en şiddetli deprem" olduğu belirtilen afet sonucu bazı binaların yıkıldığı ve enkaz altında insanların olduğu açıklandı.

ENKAZ ALTINDAKİ TÜRKLER KURTARILDI

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, "20 Türk'ün kaldığı bir otelin çöktüğünü fakat herkesin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu" duyurdu. Büyükelçi Yörük, bölgedeki Türklerin başkent Tiran'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

AFAD BÖLGEYE HAREKET ETTİ

AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.

250 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan 250 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

GEÇEN DEPREME GÖRE 16 KAT DAHA GÜÇLÜ

Geçen Eylül ayında hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı. Uzmanlar, 6.4 büyüklüğünde bir depremin, 5.6 büyüklüğünde bir depreme göre 16 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİYOR

Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı Arnavutluk'a arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi göndereceğini duyurdu.