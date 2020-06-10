Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.

10.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:13
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'daki yaş grubundakiler, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.
Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek.
Konya'da dışarıya çıkma kısıtlamaları esnetilen 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları kamu ve banka kurumlarındaki işlerini görürken, bazı vatandaşlar da parklarda vakit geçirdi.
Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarıya çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altı gençler ile çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı.
Dedeler ve torunlar birlikte
Güneşli havayı fırsat bilerek Kültürpark'a torunlarıyla gelen 66 yaşındaki İsmail Hakkı Diker, kendilerine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.
Yapılan düzenlemeyle kendi ihtiyaçlarını giderebileceklerini ifade eden Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evde hapis kalmıştık. İhtiyaçlarımızı göremedik. Torunlarımız bu süreçte bize yardımcı oldu. Ancak onların da işbaşı yapmasıyla tamamen yalnız kalmıştık. Yeni düzenlemeyle artık kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görebileceğiz. Güneşli havada torunlarımla dışarıya çıktık. Cumhurbaşkanımız, İstanbul Kasımpaşa'dan benim çok eski arkadaşım olur. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.
Dedesi ve babaannesiyle parka gelen Ecrin Nisa Diker de uzun zamandır dışarıya çıkamadığını, yeniden dışarıya çıkabildikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Afyon, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Haber
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor Haber
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Haberler››Güncel››Son dakika! 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:02: 65 yaş üzeri vatandaşların otobüs biniş kartları kullanıma açıldı - Haber 15:01: Son dakika haber | Kamboçya'da sahte içkiden 4 kişi öldü - Haber 15:00: İZMİR Prof. Sözbilir'den deprem fırtınası uyarısı - Haber 15:00: Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal desteklerde 2020 yılında tarihi rekora imza atıldı - Haber 14:59: Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı tamamlandı - Haber 14:47: Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir - Haber 14:32: TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi - Haber 14:02: Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu - Magazin 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber