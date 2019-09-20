74 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, ankesörlü telefon soruşturması da derinleştiriliyor.

74 MUVAZZAF ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 72'si astsubay, 2'si uzman personel olmak üzere toplam 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli askeri personelin, 25'inin Kara, 7'sinin Hava, 10'unun Deniz, 30'unun Jandarma ve 2'sinin Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli operasyon 29 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor.