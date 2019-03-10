8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezanın ıslıklanmasına tepki gösterdi. Erdoğan, " Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimleri olduğunu iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. AK Parti ve MHP olarak elele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar inşallah. Fazla bir şey kalmadı, 21 gün. Sandıklarda patlayacak mıyız? Demokrasinin zaferini Adana'da ilan edecek miyiz? Adana'da 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sonucunda sokaklarda kurulmuştur. O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman, 23.15'te Bay Kemal geldi, FETÖ'cülerin tankları arasından çıkıp gitti dediler. Tankların karşısında ilk önce ben dururum diyordu. Sen korkaksın korkak. Sende yürek yok. Sen FETÖ'cülere sığınıp tankların arasından kaçar gidersin.

Kaçacak deliği yok, hepsi kayıtlarda var. Biz bu ittifakı milletimizin can evinden vurmaya çalışanlara karşı mücadeleyi daha sıkı şekilde sürdürmek için kurduk. Bu ittifak ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Adana bu ittifaka inanırsa tüm Türkiye inanır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanlara karşı kurulmuş bir ittifak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ'NE TEPKİ: TERBİYESİZLİK ETTİLER

Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır.

Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı. Bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil.

"3-5 OY İÇİN ONLARA GÖZ YUMARSAK..."

Millet, bayrak, ezan, vatan düşmanı kim varsa karşısında olmak namus borcumuz. Bu mesele onur meselesidir. 3-5 oy için onlara göz yumarsak evlatlarımızın yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."