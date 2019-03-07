Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyelerin 24 saat esasına göre çalışması için genelge yayımladı. Genelgeye göre belediyeler 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet verecek, belediyelerde personel bulundurulacak.

TALİMATI ERDOĞAN VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" dedi.