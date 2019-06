93. Gazi Koşusu 'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu jokey Ahmet Çelik 'in bindiği 21 numaralı The Last Romance kazandı.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 5. KEZ

Jokey Ahmet Çelik böylelikle üst üste 5. kez Gazi Koşusu'nu kazanmış oldu.