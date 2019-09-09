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Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak

Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi. 12 Dev Adam bu sonuçla Olimpiyat Elemelerine katılma hakkı elde etti.

09.09.2019 16:16

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu.

O Grubu'nu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı.

Melih'in 4 sayısıyla 2. dakikada 4-2 üstünlük yakalayan milli takım, Tai Webster'in basketlerine engel olamayınca 3. dakikada 8-4 geriye düştü. Hücumda dağınık bir görüntü veren rakibi karşısında Melih ile sayılar bulmaya devam eden A Milli Takım, Cedi Osman'ın devreye girmesiyle 9. dakikada 28-21 ile tekrar öne geçti. Kalan süre içinde rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Türkiye, Cedi Osman'ın uzak mesafeden son saniye üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı.

İLK YARIYA CEDİ VE MELİH DAMGA VURDU

Türkiye, hücumda ve savunmada mücadelenin 2. periyoduna kötü başlayınca Yeni Zelanda, Abercrombie ile 12. dakikada 34-33 üstünlük yakaladı. Yeni Zelanda'nın ritmini kaybetmesiyle oyunda dengeyi kuran milliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 39-34 ile lehine çevirdi. Boyalı alandaki savunmada zorlanan Türkiye, üstünlüğünü daha fazla koruyamadı ve 17. dakika 44-44 beraberlikle geçildi. Maçın son 3 dakikasında karşılıklı basketler olurken, milli takım hızlı hücumda Melih'in basketiyle soyunma odasına 53-50 önde girdi. Milli takım adına Cedi Osman ile Melih, 17'şer sayı üretti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 22. dakikada 9 sayılık fark (59-50) yakaladı. Yeni Zelanda'nın baskılı savunması karşısında zaman zaman zorlanan milli takım, Tai Webster'in basketiyle 27. dakikada farkın bir sayıya düşmesine engel olamadı: 66-65. Türkiye, rakibinin kötü hücumlarını iyi değerlendirdi ve 3. çeyreği 77-74 önde geçti.

SON HÜCUMU DEĞERLENDİREMEDİK

A Milli Takım, son periyoda hücumda kötü başladı. Basit top kayıpları yapan milli takım karşısında Yeni Zelanda, Delany'in smaç basketiyle 32. dakikada 79-78 öne geçti. Rakibinin üst üste smaç basketlerine engel olamayan milli takım, Cedi Osman ile ayakta kalmasını bildi ve 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 97-96. Son hücum fırsatını değerlendiremeyen milli takım, sahadan 102-101 mağlup ayrıldı.

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Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılacak

Yeni Zelanda, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (6)
HEP AYNİ HİKAYE: bir isin sonunu getirmesini bilmeyen, bizden baska varmi acaba?
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GERCEKCİ: Gitmeyin lan olimpiyatlara yeterince rezil ettiniz vataninizi 12 dev adammis olsa olsa sizden ancak 12 sogan adam olur reziller.
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MERCAN: Bunların kazandığı 1 tane maç söyleyin bana :D şaka gibisiniz çocuklar 12 dev adam.
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ZİYAA: Bitane var o da basketbolla alakası olmayan Japonya.
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FERDİNAND: bunlarda teneke çıktı
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ZİYAA: Evimizde oynamadığımız hiçbir maçta başarılı olamayız.
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