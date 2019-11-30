Son Dakika: A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu. Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'in rakibi oldu.

A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olduğu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş hazır bulundu. Ayrıca UEFA tarafından organize edilen kura çekimine, Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti, Andrey Arshavin, efsane 11 olarak davet edildi. Kura çekimi, son şampiyon Portekiz'in kadrosunda yer alan Joao Mario ve Ricardo Carvalho'nun kupayı getirmesiyle başladı. 12 Haziran 2020'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak olan turnuva, 12 Temmuz'da İngiltere'nin ev sahipliğinde Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla tamamlanacak.

4 TAKIM PLAY-OFF MAÇLARIYLA BELLİ OLACAK

Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası'nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24'e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak olan maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart'ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart'ta karşı karşıya gelecek. UEFA'nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu'ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran'da Roma (İtalya) ve Bakü'de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran'da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag'da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran'da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş'te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran'da Londra (İngiltere) ve Glasgow'da oynanacak. E Grubu'ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran'da Bilbao (İspanya) ve Dublin'de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu'ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran'da Münih (Almanya) ve Budapeşte'de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte'de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz'da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih'te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz'da yine Wembley'de oynanacak.

Bükreş'te çekilen kura sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu

Roma/İtalya (Roma Olimpiyat Stadı) - Bakü/Azerbaycan (Olimpiyat Stadı)

Türkiye

İtalya

Galler

İsviçre

B Grubu

Kopenhag/Danimarka (Parken Stadı) - Saint Petersburg/Rusya (Saint-Petersburg Stadı)

Danimarka

Finlandiya

Belçika

Rusya

C Grubu

Amsterdam/Hollanda (Cruyff Arena) - Bükreş/Romanya (Ulusal Arena)

Hollanda

Ukrayna

Avusturya

Uluslar Ligi Play-Off D Grubu birincisi

D Grubu

Londra/İngiltere (Wembley) - Glasgow/İskoçya (Hampden Park)

İngiltere

Hırvatistan

Uluslar Ligi Play-Off C Grubu birincisi

Çekya

E Grubu

Bilbao/İspanya (San Mames) - Dublin/İrlanda Cumhuriyeti (Aviva Stadyum)

İspanya

İsveç

Polonya

Uluslar Ligi Play-Off B Grubu birincisi

F Grubu

Münih/Almanya (Allianz Arena) - Budapeşte/Macaristan (Puskas Stadı)

Uluslar Ligi Play-Off A Grubu birincisi

Portekiz

Fransa

Almanya