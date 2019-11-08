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Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!

Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile oynayacağımız maçların aday kadrosunu belirledi.

08.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:35

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, 14 Kasım'da , 17 Kasım'da da ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçlar öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, 2020'yi çağrıştırması nedeniyle aday kadroyu saat 20.20'de açıkladı.

İşte kritik maçların kadrosunda yer alan futbolcular:

Kaleci: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek.

İZLANDA MAÇI ALİ SAMİ YEN'DE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak. Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan Barcelona'ya seyahat edecek, ardından da Andorra'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da (TSİ 21.30) maçın oynanacağı Estadi Nacional (Ulusal Stadyum)'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 22.00) bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek."

Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, Andorra, İzlanda, Spor


HABER YORUMLARI (5)
FDZ: Çağlar nerde sjsj
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İDEAL: MERT ZEKİ MERİH ÇAĞLAR HASANALİ OZAN İRFAN CENGİZ YUSUF HAKAN CENK BNCE İDEAL.
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BYMACHO: Size bir isim vereyim Sivasspordan, Mert Hakan, izleyin derim, hala menajer takımı olmaktan kurtulamadık abi, hak edenide çağırın azıcık.
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ADINIZI YAZIN: MERT ZEKİ MERİH ÇAĞLAR HASANALİ OZAN İRFAN CENGİZ YUSUF HAKAN BURAK BNCE İDEAL.
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ERSUN: Hele şükür ki Ömer bayramı almış.
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