Son dakika: Avrupa Birliği, Brexit'i 2020'ye erteledi

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu. AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

3 AY DAHA ERTELENDİ

Tusk, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti. Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek.

İNGİLTERE'DE BREXİT ÇIKMAZI

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

İNGİLTERE BAŞBAKAN'I NE DEMİŞTİ?

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Şu anda bize yeni bir erteleme verme veya vermeme kararını alacak olan AB. Mevcut durumda 31 Ekim'de ayrılabiliriz." dedi. Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşmesinin hala mümkün olduğunu kaydeden Johnson, "Ne yazık ki bu AB'nin ne diyeceğine kalmış durumda." diye konuştu.

HÜKÜMET PROGRAMINA ONAY

Öte yandan Johnson'ın 14 Ekim'de Avam Kamarası'na sunduğu hükümet programı bugün yapılan oylamada 294'e karşı 310 oyla onaylandı. Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 288 milletvekili bulunuyor.

Muhafazakar Parti 2017'de gittiği erken seçimde tek başına hükümet çoğunluğunu kaybetmiş, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Parti'sinin 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Temmuz'da başbakanlık görevini Theresa May'den devralan Johnson, iki ay içinde 30'a yakın milletvekilini kaybederek iyice zayıflamıştı.

İngiltere 2016'da yapılan AVB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avama Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

BREXİT NEDİR?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.