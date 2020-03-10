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Son Dakika: AB Parlamentosu Başkanı, koronavirüs karantinasına alındı

Son dakika: AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli, koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındı.

10.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:40

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 bin 26 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, AB Parlamentosuna'da sıçradı. Yapılan açıklamada, Parlamento başkanı David Sassoli'nin koronavirüse nedeniyle Brüksel'deki evinde karantina altına alındığı belirtildi.

"HİÇBİR VİRÜS DEMOKRASİYİ ENGELLEYEMEZ"

Sassoli, İtalya seyahatinin ardından döndüğü Brüksel'deki evinde kendisini izole etme kararı aldı. AP'nin görevlerini yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceğini belirten Sassoli, "Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadesini kullandı.

14 GÜN BOYUNCA AP BİNALARINA GİRİŞ YASAK

AP, Covid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, virüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

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Son Dakika: AB Parlamentosu Başkanı, koronavirüs karantinasına alındı
Etiketler : Dünya
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