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AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

AB genelinde Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması yönünde Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya'nın baskıları sonuç vermedi. AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışının yasaklanması yönünde ortak bir uzlaşıya varamadı.

14.10.2019 15:50

Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 'oybirliğiyle' kınayan AB, üye ülkelere de Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı. AB ülkeleri Türkiye'yi kınama konusunda birleşirken, silah ambargosu konusunda genel kabulü sağlayamadı.

Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya'nın AB genelinde yaptığı ambargo baskıları sonuç vermedi. AB ülkeleri silah satışının askıya alınması konusunda anlaşamadı.

SONDAJ KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları sadece Suriye konusunu değil, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını da ele aldı. AB ülkelerinin, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini hedef alan sınırlayıcı tedbirler üzerinde de anlaşmaya vardığı belirtildi.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınayan AB, Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantında ise ABD ve Rusya'nın vetosu nedeniyle Türkiye'ye yönelik ortak kınama mesajı çıkmamıştı.

AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı

Avrupa Birliği, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Güncel

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