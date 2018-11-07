ABD Adalet Bakanı Sessions, Trump'ın İsteği Üzerine İstifa Etti

Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine istifa etti. Sessions, istifa mektubunu Beyaz Saray Özel Kalemi John Kelly'ye gönderdi.

"SAYIN BAŞKAN, SİZİN İSTEĞİNİZ ÜZERİNE İSTİFAMI SUNUYORUM"

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrılığını duyurdu. Adalet Bakanı Sessions'ın istifa mektubunda, "Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

"BU GÖREVE KİMİN ATANACAĞI İLERİ BİR TARİHTE BELİRLENECEKTİR"

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, "Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions'ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

JEFF SESSİONS KİMDİR?

24 Aralık 1946'da Alabama'da dünyaya gelen cumhuriyetçi Sessions, kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H.W. Bush ve Bill Clinton gibi başkanlarla çalıştı.

2017 yılından beri Adalet Bakanlığı görevini yürüten 71 yaşındaki isim, ABD'de oldukça tanınan birisi... Ülkesindeki en popüler bakanlardan olan Sessions, son zamanlarda ABD Başkanı Trump ile ters düşmüş durumda.

ABD Başkanının göreve geldiğinden beri ülkesinde başını ağrıtan en önemli problem, seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddaları. Bu iddiaların ortasındaki en önemli isim ise Türkiye'nin varsa mal varlığını doldurma kararı aldığı Adalet Bakanı Jeff Sessions...

Sessions, Trump'ın seçim kampanyası sırasında, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile iki kere görüştüğü ortaya çıkmış ve ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller'in yönettiği soruşturmadan çekilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Trump ile arası açılmış "Onu, Adalet Bakanı yaptığım için pişmanım" sözleriyle Trump tarafından çok sert eleştirilmişti.