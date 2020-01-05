Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi

İranlı komutan Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak meclisi ABD birliklerinin Irak'tan gönderilmesini oyladı. Oylama sonucunda ABD birliklerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu, ABD birliklerinin Irak'taki üslerden gönderilmesini talep eden bir önergeyi oylamak için olağanüstü toplandı.

ABD ASKERLERİ ÜLKEYİ TERK EDECEK

Toplantı sonrasında Irak Meclisi,ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı. Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

"EN İYİ SEÇENEK, ÜLKEYİ TERK ETMELERİ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki ABD varlığıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki en iyi seçenek, yabancı askerlerin Irak'taki varlığının derhâl sona erdirilmesidir. Yabancı güçlerin Irak içinden gelecek saldırılardan kendilerini koruması zor olacak" şeklinde konuşmuştu.

"AMERİKA DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve "Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı. 329 sandalyeli Irak Meclisi'ndeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınmasını sağladı.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.