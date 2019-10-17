ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike, Pence daimi ateşkes gerçekleştiğinde Başkan Trump, ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı. ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek" açıklaması yaptı.

Pence, söz konusu ateşkesle birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.

"BUGÜN ATEŞKES OLMASAYDI TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELECEKTİ"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pence, "Bu konunun Adalet Bakanlığı ve mahkeme sürecinde olan bir konu olduğunu söyledik. ABD Başkanı Trump net bir şekilde ifade etti, bugün ateşkes olmasaydı Türkiye'ye çok büyük yaptırımlar gelecekti" dedi.

YAPTIRIMLARI TRUMP AÇIKLAMIŞTI

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN ANEKTODLAR

- Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

- Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

- Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

- Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.