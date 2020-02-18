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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Erdoğan'la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz. Neler yapılabileceğini görüştük" ifadelerini kullandı.

18.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:45

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan Trump, Suriye'deki Rus destekli Esed rejimi güçlerinin ilerleyişi ve 'den Türkiye'ye doğru başlayan göç konularının görüşüldüğünü belirtti.

"İDLİB KONUSUNDA BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Trump'ın görüşmeye ilişkin, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Sert bir adam fakat iyi bir ilişkimiz var. Yüz binlerce insanın orada öldürülmesini istemiyor. İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz. Neler yapılabileceğini görüştük" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi öncesi kabine toplantısı gerçekleştirmişti.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz

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