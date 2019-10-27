Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söyledi.

Trump, "DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.

Trump, konuşmasında şunları söyledi:

"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık."

"Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü."

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİK"

"Sürekli fikir değiştirdi. Sonunda burada olduğunu öğrendik. İstihbarat ve gösterilen çaba gerçekten önemli. Duvarları patlatarak içeri girdiler. Bunları izleme fırsatı buldum. Başkan Yardımcısı Pence ile birlikte izledik. Bir film izler gibi izledik, mükemmeldi."

"Ben de operasyon bittikten sonra Twitter'da açıklamamı yaptım. Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk. Irak'ın kontrolü altındaki bölgelerden uçtuk."

ABD Başkanı Trump'ın operasyonu izlerken görüntüsü

"TÜRKİYE, BİZİM ORAYA GİRECEĞİMİZİ BİLİYORDU"

"Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu. Onlar da harikaydı, bize müdahele etmediler. Girip çıkmak, görevin çok tehlikeli bir kısmıydı. Bu askerler inanılmaz, ateş açanları anında yok ettiler."

"TÜRK HAVA SAHASINDAN UÇARAK GİTTİK"

8 helikopter kullandık. Güzel savaşçılardan oluşan bir ekibimiz vardı. Türk hava sahasından uçarak gittik. Türkiye hava sahasını kullanmamıza izin verdi.

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi

"GİZLİ TUTULDU"

"Washington tam bir sızıntı makinası. Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi."

"SURİYE'DEN ÇEKİLMEMİZİN BUNUNLA HİÇBİR İLGİSİ YOKTU"

"Suriye'den çekilmemizin bununla hiçbir alakası yoktu. Biz artık Suriye'deki işimizi bitirdik. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık. Savaştan sonra Kürtlerle anlaşmak çok daha kolay oldu. Türkiye oradan binlerce ölümle karşılaştı. Biz askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz. Rusya ve Çin bizim orada olmamızı çok istiyor."

"Avrupa ülkeleri büyük bir hayal kırıklığı olduğu bizim için. İnsanlarınızı alın dedik ama almadılar. Onlar yürüyerek Avrupa gidebilirler ama yürüyerek bize gelemezler çünkü aramızda çok fazla su var."

"DNA'SI LABORATUVARDA İNCELENDİ"

Saat 5'te toplanmıştık ve tüm gün temas halindeydik. Güvenli telefon hatlarıyla konuşuyorduk. Saldırı da bundan kısa süre sonra başladı. Bir bölgede çok fazla Rus varlığı var, başka bölgede Türk varlığı, başka bölgede Suriye varlığı. Çok alçaktan uçuyorsunuz. Helikopter görmeyi sevmeyen insanlar olabilir.

DNA'sı da laboratuvarda incelendi. Vücuduna erişmek için de çok fazla yıkıntıyı ortadan kaldırmak gerekiyordu. Ona ait parçalar bulmak çok zordu. İntihar yeleği de patladığı için zordu.

15 dakika sonra DNA testi pozitif çıktı. Öldürülenin Bağdadi olduğu kesinleşti. İki kadın vardı, eşleri. Örtülüydü. 2 eşi de öldü.

NE OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın saat 16.00'da Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendireceği ifade edilmişti.