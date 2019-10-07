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ABD Başkanı Donald Trump'tan, Suriye'ye operasyon ve Erdoğan'a ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ekonomik yaptırım tehdidi sonrası bir açıklama daha yaparak "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var." dedi.

07.10.2019 23:46

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hazırlıklara takviyeler ise sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tanklarının namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"KİMSENİN TARAFINI TUTMUYORUM"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz" dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı" diye konuştu.

Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı'da "Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız" demişti.

ABD SAVUNMA BAKANI TWEETİNİ SİLDİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı "ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor" şeklindeki paylaşımını sildi.

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