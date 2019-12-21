Son dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye karşıtı maddelerin de yer aldığı torba tasarıyı imzaladı

ABD Kongresi'nin iki kanadından geçip ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı(NDAA) Türkiye'ye ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklıyor. NDAA'da ayrıca Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Ankara'ya yaptırım uygulanması gerektiği de vurgulanıyor.

2020 Yılı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası'nda Türkiye'ye F-35'lerle ilgili getirilen kısıtlamaların kaldırılması için gerekli şartlar da yer alıyor.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN ŞARTLAR VAR

Buna göre; Ankara Yönetimi, S-400 hava savunma sistemine, ilgili araç, materyal ve bağlantılı personele sahip olmayacak. Gelecekte Rusya'dan benzer bir savunma ekipmanı satın almayacağına dair güvenilir teminatlar verecek. Ve tüm bunlar Kongre'nin ilgili komisyonlarına gönderilecek raporlarla belgelenecek.

TASARI, TÜRKAKIM'I DA HEDEF ALIYOR

Yasa, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım ve Ukrayna ile Polonya'yı baypas eden Kuzey Akım 2 projelerine de yaptırımları öngörüyor. Güney Kıbrıs Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosu da bu yasayla kaldırılacak.

UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM DA TASARIDA

Savunma bütçesi içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yargılanacak olmasına yol açan Ukrayna'ya askeri yardım da yer alıyor.

Başkan Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'ye bu yardım üzerinden baskı yaptığı ve Kiev'in Yönetimi'nin Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden üzerinden soruşturma başlatmasını sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası'nda Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım kalemi de yer alıyor.

PENTAGON'A 738 MİLYAR DOLAR

Yasa, Pentagon'a 635 milyar doları temel harcama, 71,5 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonu, 23,1 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesinde yapılacak savunma ve 8,1 milyar doları diğer savunma harcamaları olmak üzere toplam 738 milyar dolarlık bütçe tahsis ediyor.