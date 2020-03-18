Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü bir kez daha "Çin virüsü" olarak tanımladı ve çok önemli bilgileri açıklayacaklarını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 8 binden fazla insan hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığa yakalanan sayısı ise 200 bini geçti.

Virüsle ilgili her konuşmasında Çin'i suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha suçlamaya devam etti.

"ÇOK ÖNEMLİ HABERLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, Twitter sayfasından şunları yazdı: "Bugün FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklamak için bir haber konferansı yapacağım!"

NE OLMUŞTU?

ABD, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün aşısı için çalışmalarında son adıma yaklaştı. Virüse karşı geliştirilen aşı dün ilk kez bir insanın üzerinde denendi ve yan etkileri gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.