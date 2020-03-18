Menü
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım - Haberler

Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım

Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de ortaya çıkan koronavirüse "Çin virüsü" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden gelen bilgileri bugün açıklayacağını ifade etti.

18.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü bir kez daha "Çin virüsü" olarak tanımladı ve çok önemli bilgileri açıklayacaklarını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 8 binden fazla insan hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığa yakalanan sayısı ise 200 bini geçti.

Virüsle ilgili her konuşmasında Çin'i suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha suçlamaya devam etti.

"ÇOK ÖNEMLİ HABERLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, Twitter sayfasından şunları yazdı: "Bugün FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklamak için bir haber konferansı yapacağım!"

NE OLMUŞTU?

ABD, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün aşısı için çalışmalarında son adıma yaklaştı. Virüse karşı geliştirilen aşı dün ilk kez bir insanın üzerinde denendi ve yan etkileri gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Etiketler : Sağlık, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Favipiravir nedir? ÇİNFavipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin VirüsüTrump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğimTrump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Pekin yönetiminden TrumpPekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldıBeklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Jennifer Haller kimdir? İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Jennifer Haller hayatı ve biyografisi. Corona virüs!Jennifer Haller kimdir? İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Jennifer Haller hayatı ve biyografisi. Corona virüs!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Paylaş
Yorumlar (8)
GERÇEĞİ KABULLENİN...:Virüs Çin den çıktı Amerika ile alakası yok. . . .
Cevap Yaz 0 0
ADİ HERİF:Şimdi de aşıyı bulduk diyecekler. Zaten bunu bulmuştunuz.
Cevap Yaz 1 2
AÇIKLAMIŞ:VİRÜSE YAKALANAN VATANDAŞLARINA 1000 (BİN) ER DOLAR VERECEKMİŞ TEPE GÖZ.
Cevap Yaz 0 4
SOKRATES:Virüsü dünyaya sen yaydın ancak o virüs umarım önce seni ve sevdiklerini alır. Pis mahluk.
Cevap Yaz 1 6
AHMET YILDIRIM:virüsü çıkartan sizsiniz çini suçluyorsunuz şeytanın askerleri
Cevap Yaz 1 2
SİNİRLİ:YA Bİ DEFOL GİT ALLAHIN BELASI HERİF
Cevap Yaz 3 7
TEKNİKER:HEM VİRÜSÜ ÇIKAR HEMDE LAGA LUGA YAP NE GÜZEL DÜNYA
Cevap Yaz 2 7
MRT:hadi ilacı bulduk diyin her şey normale dönsün
Cevap Yaz 1 7

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Haberler
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Haberler
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Haberler
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan Haberler
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti