Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştık, teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yapıyor. El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirten Trump, "Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Operasyon öncesi bölgeye gireceklerini Rusya'ya bildirdiklerini söyleyen Trump, "Ruslara haber verdik. Onlar da 'Bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz' dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırmıştı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.