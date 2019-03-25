ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı

<p>ABD Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. <a class='keyword' href='/trump/' title='Trump'>Trump</a>, toplantının ardından ABD'nin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/golan-tepeleri/' title='Golan Tepeleri'>Golan Tepeleri</a>'nin <a class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a>'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzaladı. Trump, 'İsrail'in <a class='keyword' href='/golan-tepeleri/' title='Golan Tepeleri'>Golan Tepeleri</a>'ndeki hakimiyetini tanıdım.' açıklamasında bulundu.</p><p><strong>KARARNAMEYİ İMZALADI</strong></p><p>ABD Başkanı <a class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a> Golan Tepeleri kararını imzalamadan önce bir açıklama yaptı.</p><p>Başkan Trump, 'İsrail kendini savunma hakkına sahip. İsrail'in Golan'da hakimiyetini tanıdım' açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump daha sonra 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzaladı.</p>