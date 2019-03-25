25 Mart 2019, 19:16
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ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni resmen İsrail toprağı olarak tanıdı. Kararnameyi imzalayan Trump, "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantının ardından ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzaladı. Trump, " İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım." açıklamasında bulundu.

KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump Golan Tepeleri kararını imzalamadan önce bir açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İsrail kendini savunma hakkına sahip. İsrail'in Golan'da hakimiyetini tanıdım" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump daha sonra "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

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