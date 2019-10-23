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Son dakika: Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan Türkiye tweeti: Güvenli Bölge oluşturuldu

Son dakika: Soçi mutabakatı sonrası tüm gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu" dedi.

23.10.2019 15:45

Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye tweeti geldi. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaşananları 'başarı' olarak tanımlarken Güvenli Bölge'nin oluşturulduğunu söyledi. Trump, "Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması çok büyük başarı. Ateşkes gerçekleşti ve askeri operasyon sona erdi. Kürtler güvende. Yakalanan DEAŞ'lılar da emin ellerde. Saat 11'de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek maksadıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış, harekatın 9'uncu ABD heyetiyle yapılan görüşme sonucu harekata 120 saatlik ara verilmişti. 120 saatlik ara esnasında terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin taahhüt ettiği Güvenli Bölge'den çekilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret ederek Soçi mutabakatını imzalamıştı. Mutabakatta Rus ordusunun Güvenli Bölge'de aktif rol alması kararlaştırılmıştı.

Son dakika: Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan Türkiye tweeti: Güvenli Bölge oluşturuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Soçi, Güncel

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