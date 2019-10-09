ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi. Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

"ABD BU SALDIRIYI DESTEKLEMİYOR"

Trump'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu sabah bir NATO üyesi olan Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıyı desteklememektedir ve Türkiye'ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde söylemiştir. Bölgede hiçbir Amerikan askeri bulunmamaktadır. Siyasi arenaya girdiğim ilk günden beri, bu sonsuz ve anlamsız savaşları, özellikle de ABD'nin fayda görmediği savaşları istemediğimi açık bir şekilde söyledim.

"TÜRKİYE'NİN TAAHHÜDE BAŞLI KALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye sivilleri, Hrıstiyanlar dahil olmak şekilde dini azınlıkları korumayı ve herhangi bir insani kriz yaşanmamasını taahhüt etmiştir ve biz de onların bu taahhüte bağlı kalmasını sağlayacağız.

Buna ek olarak Türkiye şimdi yakalanan bütün IŞİD savaşçılarının tutuklu kalmasından ve IŞİD'in hiçbir şekilde tekraroluşmamasından sorumludur. Türkiye'nin verdiği taahhütlere uymasını bekliyoruz. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan operasyon başlatan Türk ordusu sınırın saat 18.00 itibarıyla 25, 19:30 itibarıyla da 30 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.