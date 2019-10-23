Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalkacak

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye'deki mevcut durumla ilgili açıklama yapıyor. Trump, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söyledi. Trump ''Suriye'den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi'' şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kısa bir süre içinde biraraya gelebileceğini söyleyerek, ''Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var'' ifadesini kullandı.

"GÜVENLİ BÖLGE KURULDU" DEMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Moskova'da Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı'nın ardından yaptığı değerlendirmede "güvenli bölge kuruldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin ivedilikle durdurulacağı açıklanmıştı. Ayrıca çelik ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi bekleniyordu.